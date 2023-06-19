Некрасова (Некрасова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Мария Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.09.1836

Муж: Некрасов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Нечаева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Некрасова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Докучаева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1853

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1854

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1857

Дочь: Агрипена Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно