Леонов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Иванович
Мать ребёнка: (Леонова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: (Леонова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепалова (Леонова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: (Леонова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Леонова) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Леонова) Антонина
Смерть
Неизвестно