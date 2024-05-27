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Леонов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Мать: Леонова (Хрущева) Анфея Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Иванович

Мать ребёнка: (Леонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: (Леонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепалова (Леонова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: (Леонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Леонова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Леонова) Антонина

Смерть
Неизвестно

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