Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Иван Егорович

Мать: (Леонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бессолицына) ? Викторовна

Отец ребёнка: Бессолицын Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Сергей Викторович

Отец ребёнка: Бессолицын Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессолицын Виктор

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