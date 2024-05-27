Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Иван Егорович
Мать: (Леонова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бессолицына) ? Викторовна
Отец ребёнка: Бессолицын Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Сергей Викторович
Отец ребёнка: Бессолицын Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бессолицын Виктор