Бессолицын Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицын Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бессолицына) ? Викторовна

Мать ребёнка: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Сергей Викторович

Мать ребёнка: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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