(Леонова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепалова (Леонова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Иван Егорович

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