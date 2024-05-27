(Леонова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына (Леонова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепалова (Леонова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Иван Егорович