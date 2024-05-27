Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Иван Егорович
Мать: (Леонова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измаденов Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Измаденов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филинкова (Измаденова) Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Измаденов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измаденов Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Измаденов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подцукова (Измаденова) Лидия Аркадьевна
Отец ребёнка: Измаденов Аркадий