Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Иван Егорович

Мать: (Леонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измаденов Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Измаденов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филинкова (Измаденова) Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Измаденов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измаденов Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Измаденов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подцукова (Измаденова) Лидия Аркадьевна

Отец ребёнка: Измаденов Аркадий

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