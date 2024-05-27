Измаденов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измаденов Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измаденов Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филинкова (Измаденова) Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измаденов Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подцукова (Измаденова) Лидия Аркадьевна

Мать ребёнка: Измаденова (Леонова) Наталья Ивановна

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