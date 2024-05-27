Леонова (Хрущева) Анфея Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Хрущева) Анфея Космина

Место рождения

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887

Отец: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Мать: 2Хрущева (Лугинина) Евдокия Сергеева

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: (Леонова) Анна Георгиева (Егоровна)

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
26.03.1908

Дочь: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
13.07.1909

Дочь: (Леонова) Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Леонов Иван Егорович

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Леонова) Татьяна Георгиева

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Леонов Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: (Леонова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
13.10.1917

Сын: Леонов Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Смерть
Неизвестно

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