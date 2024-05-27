Леонова (Хрущева) Анфея Космина
Место рождения
Дата рождения13.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: (Леонова) Анна Георгиева (Егоровна)
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
26.03.1908
Рождение ребёнка
13.07.1909
Дочь: (Леонова) Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
06.09.1910
Сын: Леонов Иван Егорович
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Леонова) Татьяна Георгиева
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
29.09.1914
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: (Леонова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
13.10.1917
Отец ребёнка: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)
Смерть
Неизвестно