Кулакова (Леонова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргаполова (Кулакова) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Кулаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Кулакова) Нина Семеновна
Отец ребёнка: Кулаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Василий Семёнович
Отец ребёнка: Кулаков Семен