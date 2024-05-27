Кулакова (Леонова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Леонова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Мать: Леонова (Хрущева) Анфея Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова (Кулакова) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Кулаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Кулакова) Нина Семеновна

Отец ребёнка: Кулаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Кулаков Семен

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