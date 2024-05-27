Кулаков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргаполова (Кулакова) Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Кулакова) Нина Семеновна
Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Василий Семёнович
Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна