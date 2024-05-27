Кулаков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова (Кулакова) Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Кулакова) Нина Семеновна

Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Кулакова (Леонова) Александра Егоровна

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