2Хрущева (Лугинина) Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2Лугинина ((Не Родная)) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1884
Сын: Хрущев Аггей Кузьмич (Космин)
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: (Хрущева) Анфия Космина
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: Леонова (Хрущева) Анфея Космина
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1890
Дочь: (2Хрущева) Евдокия Космина
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: (Хрущева) Наталья Космина
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1898
Сын: 2Хрущев Илья Кузмич (Космин)
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Смерть
Неизвестно