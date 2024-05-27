2Хрущева (Лугинина) Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2Хрущева (Лугинина) Евдокия Сергеева

Место рождения

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лугинин Сергей Васильев

Мать: Лугинина (Пономарева) Христина Христина/ Кристина Михайлова

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2Лугинина ((Не Родная)) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1884

Сын: Хрущев Аггей Кузьмич (Космин)

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: (Хрущева) Анфия Космина

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Леонова (Хрущева) Анфея Космина

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1890

Дочь: (2Хрущева) Евдокия Космина

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: (Хрущева) Наталья Космина

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1898

Сын: 2Хрущев Илья Кузмич (Космин)

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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