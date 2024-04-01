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Галкин Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Галкин Трофим Осипов

Мать: Галкина Екатерина Прокопьева

Рождение ребёнка
09.08.1798

Сын: Галкин Степан Иванов

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
24.06.1801

Сын: Галкин Петр Иванов

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Галкин Василий Иванов

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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