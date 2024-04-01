Галкин Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Галкин Трофим Осипов
Рождение ребёнка
09.08.1798
Сын: Галкин Степан Иванов
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1801
Сын: Галкин Петр Иванов
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно