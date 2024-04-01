Галкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Иван Трофимов
Мать: Галкина Татьяна Иванова
Бракосочетание
20.01.1835
Рождение ребёнка
07.11.1835
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Галкина Минодора Константиновна
Девица Агафья Петровна Богунова
Рождение ребёнка
29.05.1837
Мать ребёнка: Галкина Минодора Константиновна
Смерть
Неизвестно