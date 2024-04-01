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Галкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Иван Трофимов

Мать: Галкина Татьяна Иванова

Бракосочетание
20.01.1835

Жена: Галкина Минодора Константиновна

Рождение ребёнка
07.11.1835

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Галкина Минодора Константиновна

Девица Агафья Петровна Богунова
Рождение ребёнка
29.05.1837

Сын: Галкин Иван Александров

Мать ребёнка: Галкина Минодора Константиновна

Смерть
Неизвестно
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