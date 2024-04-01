Галкин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти07.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Галкин Иван Трофимов
Мать: Галкина Татьяна Иванова
Бракосочетание
27.01.1829
Жена: Галкина Акилина Иванова
м. 19 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев
Мать ребёнка: Галкина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1836
Дочь: Богунова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Галкина Акилина Иванова
Смерть
07.03.1848
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
38 лет, чахотка