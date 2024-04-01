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Галкин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

07.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Галкин Иван Трофимов

Мать: Галкина Татьяна Иванова

Бракосочетание
27.01.1829

Жена: Галкина Акилина Иванова

м. 19 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Мать ребёнка: Галкина Акилина Иванова

Рождение ребёнка
25.09.1836

Дочь: Богунова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Галкина Акилина Иванова

Смерть
07.03.1848
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
38 лет, чахотка
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