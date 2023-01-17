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Пасынков Михаил Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасынков Фёдор Иванович

Мать: Пасынкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1815 ст.

Дочь: Пасынкова Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1818 ст.

Дочь: Пасынкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1820 ст.

Сын: Пасынков Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасынкова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Надежда

Смерть
Неизвестно
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