Пасынков Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1815 ст.
Дочь: Пасынкова Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Рождение ребёнка
29.01.1818 ст.
Дочь: Пасынкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Рождение ребёнка
01.10.1820 ст.
Сын: Пасынков Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасынкова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Надежда
Смерть
Неизвестно