Пасынкова (Нелидова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова (Нелидова) Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пасынков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Пасынков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Пасынков Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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