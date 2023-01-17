Пасынкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1815 ст.
Дочь: Пасынкова Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Пасынков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
29.01.1818 ст.
Дочь: Пасынкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пасынков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1820 ст.
Сын: Пасынков Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Пасынков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасынкова Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Пасынков Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно