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Слободчикова Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

09.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Слободчиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Слободчиков Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Иркутская область, Нижнеилимский район.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Карп Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич

Иркутская область, Нижнеилимский район,д.Большая.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчиков Иван Васильевич

Смерть
09.04.1957
Россия
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