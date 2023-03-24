Слободчикова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти09.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Слободчиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Слободчиков Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Иркутская область, Нижнеилимский район.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Карп Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Иван Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Васильевич
Иркутская область, Нижнеилимский район,д.Большая.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1957
Россия