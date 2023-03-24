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Слободчиков Иван Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Слободчиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Слободчиков Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Иркутская область, Нижнеилимский район.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Карп Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна

Иркутская область, Нижнеилимский район,д.Большая.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчикова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Россия
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