Слободчиков Иван Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Слободчиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Слободчиков Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Иркутская область, Нижнеилимский район.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Карп Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Иван Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Пётр Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Татьяна Петровна
Иркутская область, Нижнеилимский район,д.Большая.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия