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Слободчиков Иван Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчиков Иван Васильевич

Мать: Слободчикова Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
25.01.1936

Дочь: Чупина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Слободчикова Анна Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчикова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Слободчикова Анна Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчикова Анна Гаврииловна

Смерть
12.08.1977
Россия
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