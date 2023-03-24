Слободчиков Иван Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.08.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия
Рождение ребёнка
25.01.1936
Дочь: Чупина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Слободчикова Анна Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Слободчикова Анна Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1977
Россия