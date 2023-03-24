Слободчикова (Юрьева) Анна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчикова (Юрьева) Анна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1936

Дочь: Чупина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Слободчиков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчиков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно