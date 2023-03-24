Слободчикова (Юрьева) Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1936
Дочь: Чупина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Слободчиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно