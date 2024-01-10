Карнаухов Пётр Емельянович
Место рождения
Дата рождения22.08.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1838
Бракосочетание
28.01.1857
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Карнаухов Евграф Петрович
Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1858
Дочь: (Карнаухова) Дарья Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1860
Дочь: Карнаухова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Слободчикова (Карнаухова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно