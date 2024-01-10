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Карнаухов Пётр Емельянович

Место рождения

Игнатьева, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

22.08.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1838

Отец: Карнаухов Емельян Васильевич

Мать: Карнаухова Евдокия Никифоровна

Игнатьева, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Игнатьева, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Карнаухов Евграф Петрович

Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1858

Дочь: (Карнаухова) Дарья Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1860

Дочь: Карнаухова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Карнаухов Семён Петрович

Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Слободчикова (Карнаухова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова (Куклина) Пелагея Васильевна

Игнатьева, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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