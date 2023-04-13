Вержиковская (Василевская) Матрона Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1830
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вержиковский Матвей Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
19.01.1832
Дочь: Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Вержиковский Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1839
Сын: Вержиковский Ефим Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
04.09.1841
Сын: Вержиковский Корней Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
02.09.1844
Сын: Вержиковский Захар Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Вержиковский Алексей Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Рождение ребёнка
06.06.1852
Сын: Вержиковский Илларион Максимович
Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно