Вержиковская (Василевская) Матрона Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Василевская) Матрона Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1830

Муж: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вержиковский Матвей Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
19.01.1832

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вержиковский Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
01.04.1839

Сын: Вержиковский Ефим Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
04.09.1841

Сын: Вержиковский Корней Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Вержиковский Захар Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вержиковский Алексей Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Рождение ребёнка
06.06.1852

Сын: Вержиковский Илларион Максимович

Отец ребёнка: Вержиковский Максим Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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