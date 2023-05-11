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Вержиковский Илларион Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.06.1852

Дата смерти

19.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1852

Отец: Вержиковский Максим Трофимович

Мать: Вержиковская Матрона Ефремовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вержиковский Антон Илларионович

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
12.09.1881

Сын: Вержиковский Константин Илларионович

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Вержиковский Иван Илларионович

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: Извекова Любовь Илларионовна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вержиковский Петр Илларионович

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1907
Причина смерти: рак
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