Вержиковский Илларион Максимович
Место рождения
Дата рождения06.06.1852
Дата смерти19.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1852
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вержиковский Антон Илларионович
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.09.1881
Сын: Вержиковский Константин Илларионович
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Вержиковский Иван Илларионович
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: Извекова Любовь Илларионовна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вержиковский Петр Илларионович
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1907
Причина смерти: рак