Вержиковская Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

21.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вержиковский Антон Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
12.09.1881

Сын: Вержиковский Константин Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Вержиковский Иван Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: Извекова Любовь Илларионовна

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вержиковский Петр Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вержиковский Илларион Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1900
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