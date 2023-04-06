Вержиковская Евдокия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти21.07.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вержиковский Антон Илларионович
Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович
Рождение ребёнка
12.09.1881
Сын: Вержиковский Константин Илларионович
Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Вержиковский Иван Илларионович
Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: Извекова Любовь Илларионовна
Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вержиковский Петр Илларионович
Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1900