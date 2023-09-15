Вержиковский Антон Илларионович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
26.11.1908
Сын: Вержиковский Николай Антонович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1910
Сын: Вержиковский Петр Антонович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Вержиковский Григорий Антонович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
13.03.1915
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно