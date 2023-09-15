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Вержиковский Антон Илларионович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Вержиковский Илларион Максимович

Мать: Вержиковская Евдокия Прокофьевна

Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Вержиковская Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
26.11.1908

Сын: Вержиковский Николай Антонович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Вержиковский Петр Антонович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Вержиковский Григорий Антонович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
13.03.1915

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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