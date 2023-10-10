Вержиковский Матвей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВержиковский Матвей Максимович

Вержиковский Матвей Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вержиковский Максим Трофимович

Мать: Вержиковская Матрона Ефремовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Вержиковский Леонтий Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
08.05.1853

Сын: Вержиковский Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
21.12.1855

Сын: Вержиковский Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вержиковский Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
18.02.1862

Дочь: Прохоренко Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
22.10.1865

Сын: Вержиковский Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
15.06.1868

Сын: Вержиковский Тихон Матвеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Анна Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close