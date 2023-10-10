Вержиковский Матвей Максимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти12.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вержиковский Леонтий Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
08.05.1853
Сын: Вержиковский Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
21.12.1855
Сын: Вержиковский Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Вержиковский Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
18.02.1862
Дочь: Прохоренко Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
22.10.1865
Сын: Вержиковский Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
15.06.1868
Сын: Вержиковский Тихон Матвеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.1899