Вержиковский Семен Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти08.02.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
16.09.1883
Дочь: Синеок Вера Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
30.05.1886
Сын: Вержиковский Иван Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Антипова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Вержиковский Константин Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Вержиковский Василий Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Вержиковский Борис Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Сусанна Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Садовод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1924
Причина смерти: Порок сердца