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Вержиковский Семен Матвеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.02.1924

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вержиковский Матвей Максимович

Мать: Вержиковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
16.09.1883

Дочь: Синеок Вера Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1886

Сын: Вержиковский Иван Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Антипова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Вержиковский Константин Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Вержиковский Василий Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Вержиковский Борис Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Сусанна Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Матрона Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Матрона Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Садовод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1924
Причина смерти: Порок сердца
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