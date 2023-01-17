Яковлев Виталий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1939 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Яковлев Тихон Матвеевич
Мать: Ксения Николаевна
Жена: Сиклистиния Васильевна
Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна
Дочь: Яковлева Параскева Витальевна
Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна
Дочь: Яковлева Анфиса Витальевна
Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна
Дочь: Яковлева Наталия Витальевна
Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна
Жена: Анисья Ивановна
Дочь: Яковлева Антонина Витальевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Дочь: Яковлева Мария Витальевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Дочь: Яковлева Анна Витальевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Дочь: Яковлева Мария Витальевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Сын: Яковлев Макарий Витальевич
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Сын: Яковлев Прокопий Витальевич
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Дочь: Яковлева Фекла Вмтальевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна