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Яковлев Виталий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1939 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Яковлев Тихон Матвеевич

Мать: Ксения Николаевна

Бракосочетание
1898

Жена: Сиклистиния Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Яковлев Тихон Витальевич

Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлева Параскева Витальевна

Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Анфиса Витальевна

Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Яковлева Наталия Витальевна

Мать ребёнка: Сиклистиния Васильевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 26.09.1904 ст.

Жена: Анисья Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Яковлева Антонина Витальевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.

Дочь: Яковлева Мария Витальевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.

Сын: Яковлев Петр Витальевич

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Дочь: Яковлева Анна Витальевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Яковлева Мария Витальевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1916 ст.

Сын: Яковлев Макарий Витальевич

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Яковлев Прокопий Витальевич

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Фекла Вмтальевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Смерть
1939 ст.
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