Яковлев Тихон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Яковлевых Матвей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яковлев Виталий Тихонович
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Николаевна
Смерть
1914