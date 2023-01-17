Яковлев Тихон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Тихон Матвеевич

Яковлев Тихон Матвеевич

avatar

Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

1879 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Яковлевых Матвей Михайлович

Мать: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Яковлев Виталий Тихонович

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Николаевна

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close