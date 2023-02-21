Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Яковлев Виталий Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев Тихон Матвеевич

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Яковлев Всеволод Тихонович

Отец ребёнка: Яковлев Тихон Матвеевич

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Тихон Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1898 ст.
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