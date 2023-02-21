Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яковлев Виталий Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев Тихон Матвеевич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Яковлев Всеволод Тихонович
Отец ребёнка: Яковлев Тихон Матвеевич
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1898 ст.