Сиклистиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яковлева Параскева Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Яковлева Анфиса Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Смерть
1903
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Яковлева Наталия Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович