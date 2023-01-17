Сиклистиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиклистиния Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Яковлев Виталий Тихонович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Яковлев Тихон Витальевич

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлева Параскева Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Анфиса Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1903
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Яковлева Наталия Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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