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Анисья Ивановна

Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 26.09.1904 ст.

Муж: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Яковлева Антонина Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.

Дочь: Яковлева Мария Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.

Сын: Яковлев Петр Витальевич

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Дочь: Яковлева Анна Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Яковлева Мария Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Рождение ребёнка
23.01.1916 ст.

Сын: Яковлев Макарий Витальевич

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Яковлев Прокопий Витальевич

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Фекла Витальевна

Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович

Смерть
1976
г.Киселевск ,Кемеровская область
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