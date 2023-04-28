Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 26.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Яковлева Антонина Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
05.02.1908 ст.
Дочь: Яковлева Мария Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Дочь: Яковлева Анна Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Яковлева Мария Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
23.01.1916 ст.
Сын: Яковлев Макарий Витальевич
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Яковлев Прокопий Витальевич
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Фекла Витальевна
Отец ребёнка: Яковлев Виталий Тихонович
Смерть
1976
г.Киселевск ,Кемеровская область