Виниченко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниченко Антон

Место рождения

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата рождения

06.08.1916

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1916

Отец: Виниченко Фёдор

Мать: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виниченко Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виниченко Ольга

Смерть
14.04.1997
РОССИЯ УФА
Похороны
Неизвестно
УФА
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