Виниченко Антон
Место рожденияУКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дата рождения06.08.1916
Дата смерти14.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1916
Отец: Виниченко Фёдор
Мать: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виниченко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виниченко Ольга
Смерть
14.04.1997
РОССИЯ УФА
Похороны
Неизвестно
УФА