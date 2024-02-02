Виниченко (Шевчук) Ольга
Место рожденияУКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевчук Митрофан
Мать: Шевчук Оксана
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виниченко Антон
Смерть
1944
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ