Виниченко (Шевчук) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиниченко (Шевчук) Ольга

Виниченко (Шевчук) Ольга

Место рождения

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевчук Митрофан

Мать: Шевчук Оксана

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виниченко Антон

Смерть
1944
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close