Виниченко Хима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Виниченко Антон
Отец ребёнка: Виниченко Фёдор
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прищепа Екатерина
Отец ребёнка: Виниченко Фёдор
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Роман
Отец ребёнка: Виниченко Фёдор
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Самуил
Отец ребёнка: Виниченко Фёдор
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смерть
Неизвестно