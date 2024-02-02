Виниченко Хима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниченко Хима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Виниченко Антон

Отец ребёнка: Виниченко Фёдор

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прищепа Екатерина

Отец ребёнка: Виниченко Фёдор

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Роман

Отец ребёнка: Виниченко Фёдор

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Самуил

Отец ребёнка: Виниченко Фёдор

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смерть
Неизвестно
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