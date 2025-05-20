Виниченко Евгений Антонович 09.04.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виниченко Евгений Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1943

Отец: Виниченко Антон

Мать: Виниченко (Шевчук) Ольга

Рождение ребёнка
15.06.1970

Дочь: Мясникова (Виниченко) Оксана Евгеньевна

Мать ребёнка: Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
09.04.1974

Сын: Виниченко Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна

Ульяновск

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