Виниченко Евгений Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1943
Отец: Виниченко Антон
Мать: Виниченко (Шевчук) Ольга
Рождение ребёнка
15.06.1970
Дочь: Мясникова (Виниченко) Оксана Евгеньевна
Мать ребёнка: Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
09.04.1974
Сын: Виниченко Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна
Ульяновск