Виниченко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниченко Фёдор

Место рождения

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Виниченко Антон

Мать ребёнка: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прищепа Екатерина

Мать ребёнка: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Роман

Мать ребёнка: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Самуил

Мать ребёнка: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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