Виниченко Фёдор
Место рожденияУКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Виниченко Антон
Мать ребёнка: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прищепа Екатерина
Мать ребёнка: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Роман
Мать ребёнка: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Самуил
Мать ребёнка: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне