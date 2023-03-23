Гамова Татьяна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гамова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович
Рождение ребёнка
03.07.1900
Дочь: Гамова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамов Яков Семенович
Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамов Иван Семенович
Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович
Смерть
1935