Гамова Татьяна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Татьяна Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гамова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович

Рождение ребёнка
03.07.1900

Дочь: Гамова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гамов Николай Семенович

Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Яков Семенович

Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Иван Семенович

Отец ребёнка: Гамов Семен Павлович

Смерть
1935
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