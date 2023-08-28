Шарашкина Устинья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарашкина Устинья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шарашкина Гликерья Фроловна

Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.

Дочь: Гамова Татьяна Фроловна

Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шарашкин Иван Фролович

Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шарашкин Василий Фролович

Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарашкина Феодосия Фроловна

Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарашкин Фрол Иванович

Смерть
Неизвестно
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