Шарашкина Устинья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шарашкина Гликерья Фроловна
Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.
Дочь: Гамова Татьяна Фроловна
Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович
Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шарашкин Василий Фролович
Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарашкина Феодосия Фроловна
Отец ребёнка: Шарашкин Фрол Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно