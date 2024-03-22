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Шарашкин Фрол Иванович

Место рождения

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарашкин Иван

Мать: не указана

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шарашкина Гликерья Фроловна

Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна

Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.

Дочь: Гамова Татьяна Фроловна

Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шарашкин Иван Фролович

Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шарашкин Василий Фролович

Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарашкина Феодосия Фроловна

Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарашкина Устинья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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