Шарашкин Фрол Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарашкин Иван
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шарашкина Гликерья Фроловна
Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.
Дочь: Гамова Татьяна Фроловна
Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шарашкин Василий Фролович
Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарашкина Феодосия Фроловна
Мать ребёнка: Шарашкина Устинья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно