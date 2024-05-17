Гамов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамов Иван Семенович

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Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.08.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898 ст.

Отец: Гамов Семен Павлович

Мать: Гамова (Шарашкина) Татьяна Фроловна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1927

Дочь: Зубанова (Гамова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гамов Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
31.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно

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