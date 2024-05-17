Гамов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения10.08.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1927
Дочь: Зубанова (Гамова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
31.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно