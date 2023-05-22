Гамова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамов Иван Семенович

Мать: не указана