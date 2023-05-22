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Гамова Валентина Ивановна
Гамова Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гамов Иван Семенович
1898 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гамов Иван Семенович
Мать: не указана
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