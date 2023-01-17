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Михеев Михаил Федосеевич

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Место рождения

Граково, Харківська область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Михеев Федосей

Мать: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
26.08.1946

Дочь: Мартюшова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проценко Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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