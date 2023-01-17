Михеев Михаил Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Михеев Федосей
Мать: Михеева Варвара
Рождение ребёнка
26.08.1946
Дочь: Мартюшова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проценко Лилия Михайловна
Мать ребёнка: Михеева Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно