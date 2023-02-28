Михеева (Соколова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Соколова) Евгения Петровна

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Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Соколов Петр

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.08.1946

Дочь: Мартюшова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проценко Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Михаил Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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