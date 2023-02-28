Михеева (Соколова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Соколов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1946
Дочь: Мартюшова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич
Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проценко Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно