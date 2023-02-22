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Михеев Федосей

Место рождения

Граково, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева) Вера Федосеевна

Мать ребёнка: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева) Любовь Федосеевна

Мать ребёнка: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Варвара

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михеев Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Михеева Варвара

Граково, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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