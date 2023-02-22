Михеев Федосей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева) Вера Федосеевна
Мать ребёнка: Михеева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева) Любовь Федосеевна
Мать ребёнка: Михеева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Михеева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Варвара
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Михеева Варвара
Смерть
Неизвестно