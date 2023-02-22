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Михеева Варвара

Место рождения

Граково, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Агафья

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева) Вера Федосеевна

Отец ребёнка: Михеев Федосей

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева) Любовь Федосеевна

Отец ребёнка: Михеев Федосей

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Михеев Федосей

Граково, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Михеев Федосей

Граково, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Федосей

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михеев Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Михеев Федосей

Граково, Харківська область

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