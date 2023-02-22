Михеева Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева) Вера Федосеевна
Отец ребёнка: Михеев Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева) Любовь Федосеевна
Отец ребёнка: Михеев Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Михеев Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Федосей
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Михеев Федосей