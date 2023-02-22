Проценко (Михеева) Лилия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Проценко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Проценко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проценко Николай
Смерть
Неизвестно