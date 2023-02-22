Проценко (Михеева) Лилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Михеева) Лилия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Михаил Федосеевич

Мать: Михеева (Соколова) Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Проценко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Проценко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Николай

Смерть
Неизвестно

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