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Павлов Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Павлов Тихон

Мать: Павлова Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
С 1834

Сын: Павлов Степан

Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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