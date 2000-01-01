Павлов Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
С 1834
Сын: Павлов Степан
Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Ефросинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно