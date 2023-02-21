Павлова Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Евдокия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Павлов Лука

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павлов Пётр

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1828

Сын: Павлов Емельян

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Павлов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Тихон

Смерть
Неизвестно
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