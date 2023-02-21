Павлова Евдокия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Павлов Лука
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павлов Пётр
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павлов Емельян
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Павлов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Тихон
Смерть
Неизвестно